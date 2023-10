Le rimodulazioni TIMVISION erano attese e purtroppo sono state appena annunciate per i clienti TIM di linea fissa ma anche mobile che usufruiscono del servizio di contenuti in streaming e non solo relativo a DAZN, Netflix e anche Disney Plus. La spesa mensile per l’esperienza di visione si appresta ad essere ben più costosa in numerosi casi, soprattutto a causa dell’aumento a monte del pacchetto DAZN di calcio e sport già avvenuto da qualche mese.

Per i clienti di linea fissa interessati, a partire dal 1° dicembre 2023, le rimodulazioni TIMVISION comporteranno una spesa maggiorata variabile dalla cifra di 0,99 euro a 4,99 euro (IVA inclusa). Il valore più o meno elevato dipende dall’offerta sottoscritta dai clienti a tempo debito. Le proposte commerciali coinvolte sono quelle denominate TIMVISION Gold, TIMVISION Calcio&Sport, TIMVISION Calcio&Sport con Disney+, ma anche TIMVISION Calcio&Sport con Netflix, TIMVISION con Netflix, TIMVISION Intrattenimento e infine TIMVISION con Disney+.

Per i clienti di linea mobile, le rimodulazioni TIMVISION entrano in vigore un po’ prima, ossia dal 26 novembre e i piani coinvolti sono in pratica gli stessi già nominati per la linea fissa. Anche in questo secondo caso, il rincaro della spesa mensile per il servizio avrà importi variabili ma mai superiori ai 4,99 euro.

Fino all’entrata in vigore delle rimodulazioni TIMVISION appena indicate ci sarà tempo per recedere dal proprio contratto senza penali né costi di disattivazione, almeno per chi non accetterà le ultime modifiche unilaterali del contratto. Le modalità per procedere restano quelle già note dell’operatore ossia passando per l’Area Clienti MyTIM, scrivendo una raccomandata all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o anche una mail PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it. Altri canali a disposizione per lo stesso scopo sono il servizio clienti 187 o i negozi TIM.

