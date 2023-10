Fa sorridere diversi utenti la nuova bufala che ci parla di Chiara Ferragni arrestata oggi, proprio mentre era ospite di Cattelan nel corso della sua trasmissione. Si tratta di una pratica sempre più diffusa e che, purtroppo, coinvolge un numero crescente di utenti che tende a credere a tutto ciò che circola sui social. Come nasce la fake news del momento? Come se non bastassero le preoccupazioni per l’imprenditrice milanese, in merito alle condizioni di salute del marito che abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro magazine, oggi 17 ottobre occorre andare oltre per forza di cose.

Sta girando la fake news su Chiara Ferragni arrestata mentre era da Cattelan: solito trucchetto

Per farvela breve, da circa una settimana a questa parte sta girando tanto, soprattutto su Facebook, la fake news che ci parla di Chiara Ferragni arrestata mentre era ospite di Cattelan. Tutto falso, a partire dal fatto che la nota influencer è apparsa nella suddetta trasmissione molto tempo fa. Insomma, c’è questa discrepanza temporale che già di suo appare come una smentita molto chiara sull’autenticità della notizia. Immaginate poi la risonanza che avrebbe avuto una notizia del genere nel caso in cui fosse stata vera.

Ci sono poi le analisi di addetti ai lavori che rafforzano la nostra presa di posizione. Il messaggio virale dice che il conduttore della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” avrebbe addirittura definito “irresponsabile” Chiara Ferragni, evidenziando come le informazioni finanziarie di questa portata da lei fornite potrebbero scuotere le fondamenta della società italiana. Tutto inventato, in quanto la bufala rimanda ad una pagina web che propone investimenti finanziari di terze parti.

Ecco perché bisogna darci un taglio con le voci su Chiara Ferragni arrestata oggi, mentre era ospite di Cattelan.

Continua a leggere su optimagazine.com