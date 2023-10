In tanti in questo periodo si stanno chiedendo come funzionerà passkeys di WhatsApp, nel momento in cui il tanto atteso aggiornamento di WhatsApp risulterà disponibile per il pubblico. Premesso che il rilascio, ad oggi, appaia più imminente per il pubblico Android rispetto al mondo iPhone, ci sono effettivamente alcuni aspetti che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore rispetto alle altre aggiunte per la privacy citate negli ultimi tempi all’interno del nostro magazine. Vediamo in quale direzione stiamo andando e come cambieranno le cose, nel pratico, per gli utenti coinvolti.

Come cambieranno le cose attraverso l’aggiornamento che introduce le passkeys di WhatsApp

Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento che concretizzerà tutti i discorsi relativi a passkeys di WhatsApp? Appare evidente che l’upgrade possa effettivamente migliorare gli standard di sicurezza per il pubblico. Come? Introducendo una tecnologia simile a quella utilizzata con le app bancarie. In pratica, quando proveremo ad accedere all’applicazione di messaggistica, il dispositivo in automatico ci chiederà di verificare la nostra identità utilizzando il lettore di impronte digitali del tuo dispositivo. Solo in caso di corrispondenza tra i dati, allora potremo effettuare l’accesso.

In un contesto simile, lecito chiedersi cosa succederà quando passeremo ad un nuovo dispositivo o, in alternativa, qualora dovessimo smarrire quello in precedenza registrato. I servizi citati oggi dovrebbero supportare la riautenticazione su un nuovo modello tramite numero di cellulare o messaggio email. C’è anche un’altra strada, che ci rimanda a servizi specifici come 1Password, Dashlane e Gestore di password di Google per salvare le passkey sui device. In questo modo, potremo utilizzare anche l’altro per accedere. La terza strada rimanda invece ad una chiave di sicurezza hardware per memorizzare le proprie passkey.

Dunque, tutto pronto per l’aggiornamento che andrà ad introdurre le passkeys di WhatsApp, dando prorità ad Android rispetto ad iOS questa volta.

