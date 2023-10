Tabby Brown era una modella e attrice, nata il 18 agosto 1985 a Londra.

Moda, televisione e musica: chi era Tabby Brown

Ha iniziato la sua carriera come modella per riviste di moda come Cosmopolitan ed ELLE, fino a comparire sulla rivista Playboy. Ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, tra cui The Bachelor.

Tabby Brown non ha solamente posato per brand e riviste: durante la sua carriera ha recitato in alcuni video musicali di artisti internazionali come Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal. Appassionata di moda e spettacolo, aveva completato e conseguito un master in marketing e si era fatta spazio anche nel settore della musica, collaborando con la cantante NayNay.

Vita privata

Tabby Brown era nota anche per le sue relazioni sentimentali con calciatori celebri, tra cui Mario Balotelli e Raheem Sterling. La relazione con Balotelli durò sette mesi.

I due si conobbero nel 2011 in una discoteca. La relazione finì a causa delle continue infedeltà del calciatore. Con Sterling ebbe invece un incontro in un hotel di Manchester nel 2016, poco dopo che il calciatore si era trasferito con la sua fidanzata Paige Milian.

La morte

Tabby Brown è morta a soli 38 anni il 15 ottobre 2023. La notizia è stata confermata dal suo manager al tabloid The Sun è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, senza che fossero state rese note le cause.

La sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e della moda, e molti fan e amici le hanno reso omaggio sui social media. Tra questi proprio la cantante NayNay, che su Instagram ha scritto:

“Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabb”.

Anche Mario Balotelli, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni.

