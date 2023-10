La fase beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S23 è alle battute finali, senza alcuna ombra di dubbio. Nelle ultime ore, è stata data un’ulteriore accelerata alla sperimentazione dell’interfaccia personalizzata che si affiancherà alla versione del sistema operativo Android 14. A darci conto dello stato dell’arte software è l’esperto Tarun Vats, ancora una volta come nel recente passato.

Un’ulteriore nuova versione beta della One UI 6.0 è stata scovata sui server Samsung. Il pacchetto è identificato con sigla build BWJE e succede il precedente BWJC. Il passo in avanti è stato compiuto sia in Corea del Sud che in India ma anche in Europa e quest’ultimo è l’aspetto che più ci riguarda da vicino. Anche dalle nostre parti insomma, la distribuzione dovrebbe oramai essere vicinissima, considerando che ci sono magari davvero poche cose ancora da sistemare nel codice software.

Sui prossimi passaggi che chiuderanno definitivamente la fase beta One UI 6.0 proprio per i Samsung Galaxy S23 si è espresso proprio Tarun Vats. Secondo l’esperto si attende l’ottava beta del pacchetto che dovrebbe davvero essere imminente per tutti i tester. Quest’ultimo dovrebbe essere il passaggio decisivo e finale, propedeutico anche al rilascio definitivo per chi non ha mai partecipato a nessuna fase sperimentale appunto e dunque in quei paesi tagliati fuori finora dalle prove software (come l’Italia ad esempio).

La tabella di marcia dell’aggiornamento finale del Samsung galaxy S23 alla One UI 6.0 e Android 14 dovrebbe essere confermata. Come noto da tempo oramai, l’ultima parte di ottobre che ci accingiamo a vivere sarebbe il momento adatto per la distribuzione su tutti i modelli top di gamma di quest’anno e dunque sia sul modello standard, Plus che Ultra. A seguire, gli update arriveranno pure per Galaxy S22, S21, i foldable e altri smartphone di fascia media.

New Galaxy S23 One UI 6 stable builds spotted on the test server, alongside the beta builds!



BWJC -> BWJE

Build version: S918BXXU3BWJE/S918BOXM3BWJE/S918BXXU3BWJE



Spotted in Korea, India, Europe and More!#GalaxyS23Ultra #OneUI #OneUI6 #GalaxyS23 #Samsung pic.twitter.com/n9EIL4U3Ub — Tarun Vats (@tarunvats33) October 17, 2023