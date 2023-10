Se siete in cerca di un nuovo smartphone Apple, vi suggeriamo di approfittare oggi della straordinaria offerta su Amazon di iPhone 14. Il device premium lo porterete a casa con uno speciale sconto dell’11% al prezzo di 899,88 euro (invece di 1009 euro di listino) e nell’opzione di colore Galassia. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, inoltre, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Per coloro che ancora non fossero a conoscenza delle caratteristiche e specifiche del telefono, ecco a seguire tutti i dettagli.

L’Apple iPhone 14 misura 146.7×71.5×7.8mm per 172gr. di peso, presenta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (con risoluzione 1170 x 2532 pixel, 460ppi), luminosità massima (tipica) di 800nit, luminosità di picco (HDR) di 1200nit e tocco con feedback aptico. Sotto la scocca troviamo un processore Apple A15 Bionic (a 5nm), abbinato a 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e grafica Apple GPU (5-core graphics). In termini di autonomia il device integra una batteria da 3279mAh dotata di supporto alla ricarica rapida wireless MagSafe fino a 15W, ricarica wireless Qi fino a 7.5 W e ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore.

Offerta Apple iPhone 14 (256 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 14 sfoggia sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 12MP con apertura f/1.5 e OIS, e un ultra-grandangolare da 12MP, f/2.4; davanti troviamo una fotocamera frontale TrueDepth da 12MP con apertura F1.9, autofocus con Focus Pixels, capace di registrare video fino in 4k a 60fps. Il dispositivo è resistente ad acqua (a 6ATM fino a 30 minuti) e polvere con grado di certificazione IP68 secondo lo standard IEC 60529. Quanto alla connettività, il telefono offre GPS (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, reti mobile fino a 5G, NFC e connettore Lightning. Lato software lo smartphone lavora sul sistema operativo iOS 16 fuori-dalla-scatola.

Continua a leggere su optimagazine.com