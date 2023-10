I Samsung Galaxy S24 e S24 Plus dovrebbero avere lo stesso display del Samsung Galaxy S24 Ultra. Stando a quanto riportato dal leaker Revegnus, che avrebbe ricavato queste indiscrezioni da fonti molto vicine a Samsung Display, anche i due modelli meno avanzati del prossimo top di gamma del produttore asiatico monterebbero, seppur con dimensioni e risoluzioni differenti, lo stesso pannello con materiale organico M13.

Nel caso, verrebbe impiegata, per i Samsung Galaxy S24 e S24 Plus, la tecnologia OLED LTPO, cosa che permette alla frequenza di aggiornamento di essere regolata dal sistema di gestione fino ad esaurirsi (fino a 1Hz al cospetto di un’immagine statica). Praticamente, a fine giornata l’utente potrà vantare una percentuale di batteria residua molto più elevata, anche se, rispetto ad un OLED classico a parità di frequenza di aggiornamento massima, non si noterebbe alcunché. L’OLED LTPO ha costi di produzione più alti, richiede una progettazione più raffinata e, per tale motivo, finora era stata riservata ai modelli di punta (non è poi così complicato da credere, a conti fatti).

Il colosso di Seul, invece, potrebbe dotare anche i Samsung Galaxy S24 e S24 Plus di questa speciale tecnologia, per la prima volta nella storia. Come vi dicevamo poco fa, si tratterebbe di una novità non di poco conto, che darebbe ulteriore spinta al livello di gradimento esercitato dai due modelli meno avanzati della prossima linea (che saranno anche più economici e duttili quanto a dimensioni dello schermo). Per adesso trattasi solo di indiscrezioni, quindi cerchiamo di non sbilanciarci troppo e di non lasciarci prendere la mano dalla fantasia. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: ci risponderemo nel più breve tempo possibile.

