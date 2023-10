Quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 3, in onda stasera 16 ottobre su Rai1. Si concludono le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi.

La terza stagione inizia con un salto temporale. Imma è impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma.

Di seguito le anticipazioni sulla quarta puntata di Imma Tataranni 3 dal titolo Il prezzo della libertà.

Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché con lei nel Museo archeologico la sera dell’omicidio. Imma è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto di aiutare Pietro. Calogiuri insiste nella sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello. Dagli elementi raccolti sembra che a ordinare l’esecuzione sia stato l’imprenditore in odore di mafia Cenzino Latronico.

Ma come è possibile se l’uomo è morto venti anni prima? Si tratta di un fantasma che irrompe nella vita privata della Tataranni attraverso una rivelazione fatta dalla madre di Imma in un momento di lucidità. Intanto, Imma scopre il vero colpevole dell’omicidio di Sara, salvando così il marito, ma non il matrimonio. E decide di affrontare anche Calogiuri, che le rivelerà una verità incredibile che la tocca in prima persona.

Nel cast si confermano, oltre a Vanessa Scalera: Massimiliano Gallo nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri; Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri; Barbara Ronchi interpreta la cancelliera Diana De Santis; Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali; e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello.

L’appuntamento con la quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 3 è alle 21:30.

