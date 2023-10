Si vocifera una storia d’amore tra i due artisti e intanto esce Mil Veces di Anitta e Damiano David dei Maneskin. Per il cantante della band italiana più amata all’estero è il primo brano da solista ma il percorso con il gruppo non è a rischio.

Nelle scorse ore sono giunte in rete alcune indiscrezioni a proposito di un presunto flirt amoroso tra Damiano David e Anitta. Lei era stata vista in Italia, proprio in compagnia di lui. Da lì il gossip impazza e fa il giro del mondo. Ma cosa c’è di vero? Damiano David e Anitta stanno insieme? Impossibile saperlo.

Ciò che però sappiamo con assoluta certezza è invece che tra i due c’è innanzitutto una collaborazione artistica.

Il primo singolo di Damiano David da solista, collaborazione con Anitta, si intitola Mil Veces. Per la prima volta nel suo percorso, quindi, pare che Damiano canti anche in lingua spagnola. La canzone sarà disponibile negli store digitali di tutto il mondo giovedì 19 ottobre.