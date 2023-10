Dobbiamo registrare qualche piccolo rallentamento con il Samsung Galaxy S23, per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento definitivo con One UI 6.0. Già, perché da qualche ora è disponibile in alcuni Paesi la settima beta del pacchetto software e questo, paradossalmente, ci dice che l’azienda non sia ancora pronta per lo step finale. Insomma, un piccolo segnale in controtendenza rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro approfondimento, fermo restando il fatto che il produttore stia facendo di tutto per rispettare la propria tabella di marcia.

Un piccolo rallentamento il Samsung Galaxy S23 con One UI 6.0: la settima beta oggi lancia un messaggio

Insomma, in linea puramente teorica, gli utenti sono portati a pensare che stia leggermente rallentando il Samsung Galaxy S23 con il rilascio del tanto atteso aggiornamento impostato su Android 14 e One UI 6.0. Se da un lato l’ennesima beta di oggi è apprezzabile, in quanto gli sviluppatori stanno lavorando a ritmi elevati per farsi trovare pronti su scala globale, al contempo appare altrettanto evidenten che ogni beta mandi un messaggio chiaro a tutti: i problemi, più o meno grandi connessi al nuovo upgrade, non sono ancora stati risolti in modo definitivo e questo potrebbe generare un piccolo slittamento rispetto alle previsioni.

Ne ha parlato anche SamMobile in queste ore, gettando in ogni caso acqua sul fuoco. In ogni caso, anche in mercati come India, Germania e Regno Unito con ogni probabilità riceveranno questo aggiornamento. Solo nelle prossime ore sarà più chiaro se siano stati risolti effettivamente dei problemi imprevisti, o se l’iniziativa rientri in un qualcosa di programmato. Del resto, qui in Italia non partecipando al programma beta possiamo soltanto restare a guardare, in attesa di novità dall’estero.

Secondo voi riusciremo a toccare con mano l’aggiornamento con One UI 6.0 entro fine ottobre sui Samsung Galaxy S23?