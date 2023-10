Highìsnob lascia la musica e, no, non è una trovata promozionale. “Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita”, scrive l’artista sui social. I più lo ricordano per la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Hu. Era il 2022 e i due si presentavano in gara con il brano inedito Abbi Cura Di Te.

Un Festival che non ha cambiato la vita né all’uno né all’altra, anni di riflessioni e poi la decisione: Highsnob lascia la musica, per sempre. Le sue canzoni non saranno più disponibili per l’ascolto negli store digitali. A spiegare il motivo di un simile gesto è lo stesso cantante con un post sui social: “Troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile, a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione”.

Nello stesso messaggio, sottolinea di aver “perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese, la mia musica verrà ritirata da tutti gli store digitali e di fatto l’Highsnob di Harley Quinn, La miglior vendetta, Abbi cura di te non esisterà più”.

“So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me”, si legge tra le sue parole di addio ai fan, che invita a salvarsi la sua musica, prima che sparisca definitivamente:

“Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po’ in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l’universo per me e ne prendo atto. Voi non smettete di sognare come sto facendo io oggi perché c’è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse, nemmeno io. Un bacio. Mike”.