Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Mehdi scopre che Baris ha regalato un violino a Kibrit e si arrabbia con la ragazzina per averlo accettato. Nel frattempo, Bayram, durante la notte, entra di nascosto nella camera di Nermin mentre lei dorme: un rumore improvviso la sveglia di soprassalto e lei si mette a urlare.

Mehdi rivela alla sua famiglia che ha venduto la casa di proprietà, e che quindi tutti se ne dovranno andare. Mujgan decide così di abbandonare la città per raggiungere la madre. La donna si reca alla stazione dei pullman apprestandosi a partire e lì viene raggiunta da Cemile e Nuh che le danno l’ultimo saluto.

In casa fervono i preparativi per il rito funebre di Mujgan. Cemile, ancora traumatizzata, si tiene costantemente occupata per non affrontare il pensiero della morte della sorella.

