Artista quasi dimenticato, ma ingiustamente: negli anni ’80 Giovanni Scialpi – noto artisticamente come Scialpi – ha saputo farsi traghettatore della new wave elettronica internazionale con brani che ancora oggi resistono nella memoria collettiva. Lui stesso, all’inizio della sua carriera, si è detto sorpreso nel sentire un operaio che canticchiava Rockin Rolling mentre lavorava. Il successo è proprio questo: restare nel cuore delle persone che si ritrovano, quasi spontaneamente, a cantare una canzone.

Rocking Rolling (1983)

Rocking Rolling è il suo singolo d’esordio, uscito nel 1983, che lo fa diventare un idolo dei giovanissimi. Il brano ha un ritmo incalzante e un testo provocatorio, che esprime il desiderio di libertà e ribellione tipico della gioventù. Il video, dalle atmosfere post-atomiche, è uno dei più curati dell’epoca.

Cigarettes And Coffee (1984)

Cigarettes And Coffee è una ballata romantica e malinconica, scritta da Scialpi all’età di 14 anni che esce nel 1984. Il brano racconta di una notte d’amore tra due amanti, che si concedono una sigaretta e un caffè prima di separarsi. La canzone arriva seconda al Festivalbar 1984 e viene poi reinterpretata da Mina nell’album Sorelle Lumière (1992).

No East No West (1986)

No East No West esce nel 1986 e anticipa l’album omonimo. Il brano ha un sound pop rock e un testo pacifista, che invita a superare le divisioni tra Oriente e Occidente, in un periodo segnato dalla guerra fredda. La canzone partecipa al Festival di Sanremo 1986, classificandosi al sedicesimo posto.

Pregherei (1988)

Secondo la critica, Pregherei è il suo maggior successo commerciale. Uscito nel 1988, è un duetto con la cantante Scarlett Von Wollenmann che mescola italiano e inglese. La canzone ha un ritmo coinvolgente e un testo passionale, che parla di una relazione tormentata ma irresistibile. La canzone vince il Festivalbar 1988.

