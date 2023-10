Imma Tataranni 4 ci sarà. Non che fosse una novità, dato il successo della fiction e il record di ascolti. Le prime tre puntate hanno registrato una media di 4 milioni di telespettatori e il 25% di share.

A darne conferma è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che ha dichiarato: “Per i triangoli amorosi ci saranno sorprese.” Si continuerà quindi a parlare del tira e molla tra Imma, Calogiuri e Pietro. Il triangolo si è rivelato funzionale ai fini della storia. Non solo la serie viene apprezzata per il suo mix tra giallo e commedia, ma anche per la caratterizzazione dei personaggi. La sua protagonista è una donna dalle mille sfaccettature: particolare, mai monotona, imperfetta ma perfetta nel suo modo di affrontare le tematiche che via via vengono presentate nelle puntate.

Inoltre, i nuovi episodi sono già in fase di scrittura. Una data di lancio per la quarta stagione non è ancora stata annunciata, ma si pensa entro il 2024. Top secret anche la trama delle prossime puntate, ma probabilmente lo sapremo solo tra qualche settimana.

Nel cast ritroveremo Vanessa Scalera nei panni del Sostituto Procuratore di Matera. Al suo fianco ci saranno: Massimiliano Gallo nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri; Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri; Barbara Ronchi interpreta la cancelliera Diana De Santis (che dovrebbe avere un ruolo più centrale nella prossima stagione); Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali; e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello.

Il luogo prescelto per le riprese resta Matera, diventata una location simbolo di Imma Tataranni. In altre parole, Matera è per il sostituto procuratore Imma Tataranni, ciò che Vigata è per il commissario Salvo Montalbano.

In attesa di saperne di più, non resta che attendere news nei prossimi mesi.

