Esce venerdì 20 ottobre il nuovo singolo di Mr.Rain, in feat. con Clara. Un Milione Di Notti di Mr.Rain e Clara sarà disponibile in radio e negli store digitali ed è già in pre-save. Il singolo è stato scritto da Mr.Rain con Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate ed è stato prodotto dallo stesso Mr.Rain.

Un Milione Di Notti di Mr.Rain e Clara è una canzone d’amore. Il testo racconta l’essenza più profonda di questo sentimento che spesso porta con sé molto dolore. Nonostante tutto, però la storia narrata è quella di un amore che vale un’ultima notte insieme, che non è mai l’ultima.

‘Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso che è l’ultima notte con te…’, cantano i due artisti.

“Un milione di notti è un flusso di coscienza, parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico. Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima”, racconta Mr.Rain.

“Sono a quello che spero sia solo l’inizio del mio percorso nella musica e confrontarmi con artisti che fanno questo mestiere da anni è sicuramente stimolante, mi dà molta carica e lavorare a questo brano è stata una nuova esperienza e scoperta. Io sono una persona molto malinconica e “Un milione di notti” per me rappresenta proprio questo: l’essenza più nebulosa dell’amore e le incertezze che spesso accompagnano una relazione”, aggiunge Clara.