C’è in serbo una vera e propria rivoluzione per gli aggiornamenti degli iPhone, secondo le ultimissime rivelazioni del noto esperto Marl Gurman. Apple avrebbe pensato ad un sistema per adeguare all’ultimo pacchetto software anche i melafonini ancora chiusi nella loro confezione di vendita e presenti nei negozi prima dell’acquisto. Non si tratta di fantascienza, ma di una procedura che prevede l’intervento degli operatori negli store e l’ausilio di una componente hardware denominata pad.

Prima di tutto, vale la pena sottolineare per quale motivo varrebbe la pena effettuare gli aggiornamenti degli iPhone quando questi sono ancora in confezione. Tanti nuovi acquirenti trovano alquanto scomodo dover adeguare il loro telefono non appena uscito dalla scatola di vendita, magari rallentando il processo di attivazione del dispositivo e il suo utilizzo nella vita quotidiana. L’azienda di Cupertino punta costantemente a migliorare l’esperienza finale dei suoi clienti e quest’ultimo passaggio va ancora una volta in questa direzione.

Il già citato Mark Gurman afferma che Apple starebbe già testando internamente la procedura per effettuare gli aggiornamenti sugli iPhone quando sono ancora in scatola. Gli addetti alle vendite degli Apple Store userebbero per lo scopo un pad. Quest’ultimo, se avvicinato al pacco contenente il telefono, lo accenderebbe ed eseguirebbe l’aggiornamento. Al termine dell’operazione, lo stesso dispositivo spegnerebbe lo smartphone.

C’è una tempistica entro la quale gli aggiornamenti dei nuovi iPhone, ancora in confezione, saranno possibili? L’esperto Gurman è dell’idea che una simile operazione sarà possibile già per la fine di quest0anno 2023. Di certo, la tecnologia rivoluzionaria sarà applicata non solo ai melafonini ma anche agli iPad e poi agli Apple Watch. Sarà la stessa Apple probabilmente a chiarire la sua strategia nelle prossime settimane, visto che sulla veridicità della notizia non ci sono particolari dubbi. L’autorevole fonte dalla quale proviene la soffiata non lascia spazio ad equivoci.

Continua a leggere su optimagazine.com