Terza puntata Cuori 2 su Rai1, l’appassionante medical drama che racconta le avventure dei e medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino anni ’60. Stasera 15 ottobre vanno in onda due nuovi episodi.

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction con un finale drammatico. Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo. Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Nel cast della seconda stagione anche Romina Colbasso nel ruolo di Karen; Benedetta Cimatti è Luisa; e Andrea Gherpelli interpreta Mosca.

Di seguito le anticipazioni della terza puntata di Cuori 2. Si parte dall’episodio 2×05 dal titolo Quattro centimetri d’invidia, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le unghie e con i denti per non vedere il marito tornare tra le braccia di Agata. Alberto fatica a vedere Delia corteggiata dall’affasciante ispettore Giraudo. Cesare deve ammettere a sé stesso che non riesce a odiare l’ex-moglie quanto vorrebbe.