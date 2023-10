Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo dell’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB presente su Amazon, un top di gamma non di ultimissima generazione, ma che continua ad avere un buon mercato. Se state pensando di risparmiare qualche euro dall’acquisto di un iPhone, sicuramente l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 potrà fare al caso vostro. Approfondendo ciò che propone questo sito di e-commerce ecco come il modello Mezzanotte da 128GB si presenti con uno sconto del 25% circa. Ciò significa che dal costo da listino di 939 euro si è arrivati al prezzo finale di 679 euro.

Ulteriore spinta agli iPhone 13 su Amazon: da valutare il nuovo prezzo in offerta per il device

Altra promozione, in sostanza, dopo quella che abbiamo trattato nei giorni scorsi. Una cifra che potrebbe a questo punto far capitolare qualche utente. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce con consegna gratuita in breve tempo. Da non sottovalutare la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, questo permetterà a più utenti di potersi avvicinare ad una spesa di questo tipo, visto come la cifra potrà essere sborsata in più step e non in un’unica volta.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Un vantaggio da prendere effettivamente in considerazione quando bisogna acquistare un iPhone. A questo punto rinfreschiamoci un po’ la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma molto interessante risulta essere il comparto fotografico. Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Il processore è un A15 Bionic e chiaramente non manca la connettività 5G. Con questo iPhone 13 non mancano video di assoluta qualità grazie alla presenza della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. A voi la scelta finale se puntare o meno su tale offerta.

