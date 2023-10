Il nuovo brano inedito prodotto ad Amici di Maria De Filippi è Dimmi Che Non è Un Addio di Holden. Il cantante vince la nuova gara inediti nella puntata speciale in onda domenica 15 ottobre su Canale 5: il suo inedito sarà prodotto da Katoo.

Nella nuova agra degli inediti, infatti, il cantante Holden ha avuto la meglio sulla collega Sarah. Il suo brano è stato preferito dal producer Katoo, collegato a distanza e chiamato a valutare i brani dei concorrenti di Amici nella puntata numero 4 di domenica 15 ottobre.

Katoo ha assegnato la vittoria a Holden e non solo: produrrà il suo primo singolo rilasciata all’interno della scuola di Amici. Dimmi Che Non è Un Addio di Holden sarà quindi lavorato dal produttore e verrà a breve presentato in versione prodotta. Il testo del brano parla di un addio, o meglio della speranza che il saluto in questione non lo sia, in un momento particolarmente buio del protagonista del pezzo.

Holden è il nome d’arte di Joseph. Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”, racconta prima dell’ingresso nella scuola Mediaset. In rete è noto per essere il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini.

Testo Dimmi Che Non è Un Addio di Holden