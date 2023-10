C’è già grandissima attesa per i biglietti di Atalanta-Inter, match in programma sabato 4 novembre dopo una settimana di lavoro completo per le due squadre. Già, perché per una volta il calendario darà un po’ di respiro ad entrambe, con la prospettiva godersi una partita assai godibile tra due compagini che amano giocare a calcio, senza speculare troppo sugli avversari. Ecco perché in tanti vogliono essere presenti a Bergamo per godersi la partita dal vivo.

Partita subito la caccia ai biglietti di Atalanta-Inter: previsioni su quando escono in vista della partita del 4 novembre

Novembre sarà un mese estremamente intenso per la Serie A, con tanti scontri diretti che potrebbero fornirci indicazioni pesanti sulle reali gerarchie di questo torneo. Come abbiamo osservato nei giorni scorsi con un altro articolo, non a caso, è già scattata la caccia al ticket per una sfida in programma pochi giorni prima al Maradona. Stiamo parlando dello scontro diretto tra Napoli e Milan, in grado probabilmente di richiamare allo stadio il pubblico delle grandi occasioni.

Allo stato attuale, va detto, abbiamo finalmente riscontri ufficiali su quando escono i biglietti di Atalanta-Inter. Del resto, era chiaro che con un match così importante non tanto lontano e distante in calendario, fosse lecito attendersi un segnale dal club bergamasco entro e non questa settimana. Alla fine così è stato per tutti coloro che ne vogliono sapere di più, visto che la società ospitante ha rilasciato in queste ore una nota ufficiale sul via alle vendite a partire da domani 16 ottobre alle 10.

Come sempre avviene in queste circostanze, era fondamentale attendere riscontri ufficiali prima di muoversi, che puntualmente sono arrivati nel giro di pochissimi giorni per l’acquisto di biglietti di Atalanta-Inter. Insomma, iniziata ad organizzarvi verso l’anticipo del sabato alle 18.

