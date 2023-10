Da giorni il mondo della musica sta dedicando un pensiero all’attualità nei propri spazi social. Dopo l’invito di Piero Pelù a scegliere la pace come vittoria e la gaffe di Justin Bieber con una foto della Striscia di Gaza subito rimossa dalle storie Instagram, ecco il pensiero di Morgan sulla guerra.

Dall’attacco di Hamas contro Israele dalla Striscia di Gaza è trascorsa una settimana esatta: sabato 7 ottobre i missili hanno colpito la Iron Dome di Tel Aviv, ma nello stesso tempo le truppe di Hamas hanno valicato via terra il confine nemico, fino a riuscire a fare prigionieri e ad appropriarsi di alcuni mezzi militari israeliani. Netanyahu ci ha messo veramente poco a parlare di guerra, con gli effetti devastanti del caso.

Non dimentichiamo, tuttavia, che da più di un anno è in corso il conflitto tra Russia e Ucraina. Un “brutto weekend”, quello inaugurato da Hamas, per dirla come lo youtuber GioPizzi. Mentre le testate internazionali si impegnano per cercare l’ultima notizia e mentre tra i civili si consumano prese di posizione spesso imprecise e maldestre, ecco le parole di Morgan che si spostano su un piano più universale e che dovrebbe mettere tutti d’accordo: il rifiuto della guerra.

Per Morgan – come per molti – a portare i Paesi a farsi la guerra è il denaro, capace di rendere l’uomo cieco, spietato e violento. Marco Castoldi si sfoga così sulla sua pagina Instagram:

“Entrare nel merito di una guerra permette di prendere in considerazione la guerra, che è un meccanismo falso e strumentale in cui è persa la considerazione della vita. Ogni guerra da quando esiste la politica è stata generata da un capriccio del potere, da una mancanza del buon senso, dall’avidità e dall’ansia di invadere e di espandersi per arricchirsi. Sempre ingannando e sfruttando la popolazione con delle finte motivazioni altre da quelle reali, sterminando masse di individui, uccidendo esseri umani, mutilando corpi, devastando famiglie, torturando bambini e anime. Oggi le guerre sono business, inaccettabili allo stesso modo. L’idiozia e l’ignoranza hanno condotto questa società ad avere come unico obiettivo esistenziale il denaro, non sono state le virtù che hanno portato a questo ma i disturbi mentali e comportamentali. Essere contrari ad ‘una’ guerra non è possibile a meno di non voler essere presi per i fondelli, e ok se a qualcuno sta bene, a me non sta bene. Bisogna essere contrari ‘alla’ guerra, non a una o all’altra, nessuna guerra è intelligente, nessuna guerra è virtuosa, nessuna guerra è tollerabile. L’unica guerra che si può consentire ad una mente sana è la guerra alla guerra”.

