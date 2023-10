Della sempre nominata trilogia berlinese, Heroes di David Bowie fu realmente registrato a Berlino e realmente ha raccontato il modo in cui il cantautore britannico metabolizzò la città e la strada scelta per far pace con i suoi demoni. Se vogliamo vederla dalla superficie, Heroes potrebbe sembrare uno di quei tanti dischi in cui l’artista racconta la sua discesa all’inferno e sensibilizza il suo ascoltatore sull’importanza di una presa di coscienza. Heroes di David Bowie si spinge oltre: la voce di Space Oddity ha realmente toccato il fondo, al punto che Elton John e John Lennon avrebbero più volte pensato che il collega non avrebbe superato il decennio.

Il 14 ottobre 1977 arrivò la risposta. Dopo Low e prima di Lodger (1979), David Bowie aveva fatto il pieno di musica teutonica – dai Kraftwerk ai Neu! – e negatività, ma accanto a lui c’erano Robert Fripp dei King Crimson e Brian Eno. Soprattutto Brian Eno ha in mente di trasformare la musica di David Bowie in un monumento sonoro in cui i sintetizzatori, l’elettronica, i riverberi e un mix crepuscolare – proprio da cortina di ferro – siano la fotografia di quel momento, di quei paesaggi e di quelle emozioni.

Proviamo ad immaginare un mondo senza la title track dell’album, senza quelle chitarre di Robert Fripp e senza la performance vocale di David Bowie, forse al culmine della sua profondità espressiva. Possiamo dire lo stesso di Sons Of The Silent Age e V-2 Schneider, fino a sfiorare l’ambient con Sense Of Doubt e Moss Garden. The Secret Life Of Arabia è la chiusura dignitosa, quasi una feritoia per tutta la corrente musicale che arriverà negli anni successivi.

Nel contesto di una guerra fredda, Heroes di David Bowie è il documentario che dà speranza e che si consegna ad un futuro migliore che, inutile dirlo, deve ancora arrivare.

