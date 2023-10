Beatrice Luzzi è l’assoluta protagonista di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice romana sta attirando su di se le attenzioni del pubblico, mettendo in mostra il suo carattere fiero e indipendente.

Nella casa in questi giorni ha destato molto interesse il suo racconto di quando ha conosciuto Leonardo Di Caprio

“Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler. A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio… Eravamo tutte lì. Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?”

La Luzzi, sempre al centro delle discussioni all’interno della casa, ha confessato alle altre coinquiline di aver rifilato un sonoro due di picche al divo di Titanic.

In passato l’attrice una relazione con un attore di Hollywood però l’ha avuta. Nel 2004 all’Ischia Global Fest incontrò Gerard Butler, interprete di Leonida nel film 300. Una storia mai confessata dai diretti interessati, ma chiacchieratissima sui giornali.

Intanto il reality di Canale 5 si appresta ad accogliere nuovi concorrenti. Secondo quanto rivela TvBlog, lunedì potrebbe fare il suo debutto al Grande Fratello Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island. Mentre altri nomi in lizza per i prossimi ingressi sono quelli di Giampiero Mughini, giornalista e opinionista televisivo, e di Jill Cooper, esperta di fitness divenuta celebre con le sue video lezioni in TV.

Fonte immagine di copertina: Twitter @GrandeFratello

