Va in scena domenica 15 ottobre la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa vedremo su Canale 5 dalle ore 14.00? La puntata è stata registrata qualche giorno prima della messa in onda, come ormai è prassi. In rete, dunque, arrivano i primi spoiler e le anticipazioni su ciò che vedremo in TV.

Si parte dal superospite musicale: una vecchia conoscenza di Maria De Filippi. Dopo Annalisa, infatti, torna ad Amici Emma Marrone per presentare il nuovo singolo Iniziamo Dalla Fine, estratto dall’album Souvenir. Ricorderà inoltre il tour di concerti che partirà a novembre e la porterà in tutta la penisola.

Non solo il momento promozionale: Emma giudicherà la gara di canto ed assegnerà voti ai concorrenti che si esibiranno.

La gara di ballo sarà invece giudicata da Sergio Bernal, star mondiale della danza. Proseguono le gare degli inediti e questa settimana in collegamento ci sarà un altro producer d’eccezione: Katoo. Ascolterà i brani dei singoli concorrenti di canto per poi scegliere il suo preferito. Si sfidano Holden e Sarah. Stella non può partecipare perché non ha ancora un brano inedito. Vince Holden.

I concorrenti in sfida nella gara di improvvisazione sono stavolta: Kumo, Dustin e Nicholas. Vince la sfida Kumo, che si esibirà a Milano World of Dance. Andrea Alemanno giudicherà la gara improvvisazione di ballo in rappresentanza di Milano World of Dance.

Vedremo anche una sfida voluta fortemente da un docente. Si tratta del docente di ballo Raimondo Todaro che ha posto in sfida la ballerina Chiara, sottoponendola ad un giudizio esterno. L’allieva sarà valutata da Irma Di Paola che deciderà se potrà restare nella scuola di Maria De Filippi oppure se dovrà fare ritorno a casa, perdendo la maglia di Amici 2023/2024.

In puntata trova spazio anche la performance di Lil Jolie sulle note dell’inedito Follia, prodotto.