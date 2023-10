Un grande successo, un grande amore. Angelina Mango a Verissimo racconta che si sta godendo ogni singolo minuto perché “è la cosa che volevo fare da sempre. Adesso che la sto facendo me la sto godendo”. La passione per la musica e per la scrittura, sviluppata in tenera età, e quel ricordo della prima canzone scritta.

Il titolo? Mi Sono Innamorata Di Me. Sosteneva che una donna potesse stare da sola tutta la vita, senza cercare necessariamente un uomo con cui condividere tutta la sua esistenza. Decenni dopo, la sua idea non è cambiata, pur stando benissimo in coppia. Da qui il titolo e il testo del brano, che risale a quando Angelina Mango aveva solo 5 anni.

Un lutto difficile nella vita della cantante e Angelina Mango a Verissimo non poteva non ricordare l’amato papà Pino Mango, che oggi sarebbe sicuramente fiero del suo percorso nella musica. Le ha lasciato la responsabilità di avere un talento, che va accompagnato e sviluppato.

Ma da Silvia Toffanin, Angelina parla anche del legame profondo con la mamma, Laura Valente ma anche di quello con il fratello.

Fondamentale è infatti sempre stata la famiglia nella vita di Angelina. Non solo la mamma, anche il fratello è una figura chiave: “Mia mamma e mio fratello sono il mio punto di riferimento, sono come le mie gambe, ci supportiamo tantissimo. So che quando siamo lontani mi seguono e mi dicono tutto, mi aiutano, è importante. Non capita a tutti di avere una famiglia così unita e così piena d’amore. Io sono molto fortunata”.

L’ansia c’è ancora ma non è più invalidante, come ai tempi del liceo. “Non pensavo potesse succedere, invece è successo e sono veramente contenta di questo. Lo auguro a tutti”, dice Angelina a Verissimo. “Avevo molti più problemi a passare del tempo con le persone senza avere paranoie. Oggi ho molte meno paranoie”, aggiunge.

Il valore più importante che le ha trasmesso la mamma? L’educazione. E proprio la maleducazione è invece ciò che la fa arrabbiare di più nella vita.