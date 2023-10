Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold 5 ha ottenuto l’accesso al firmware di prova One UI 6.0 una settimana fa. Il colosso di Seul ha ora rilasciato un altro aggiornamento beta per il telefono di punta pieghevole, elencando una serie di correzioni e problemi noti. Il primo aggiornamento beta della One UI 6.0 aveva la versione firmware ZWJ2, ma i tester possono identificare questa nuova build tramite il numero firmware ZWJ4. Come riportato da “SamMobile“, l’ultima versione beta pesa poco più di 1GB (meglio scaricarla sotto rete Wi-Fi) e anch’essa include la patch di sicurezza di ottobre 2023 (non ce ne sono altre disponibili al momento, in attesa che venga rilasciata quella di novembre di quest’anno, tra circa due settimane o qualcosa in più).

I proprietari del Samsung Galaxy Z Fold 5 possono dirsi soddisfatti della grande sollecitazione offerta dal produttore asiatico al loro dispositivo, che ricordiamo essere il re degli smartphone pieghevoli del brand sudcoreano (insieme allo Z Flip 5, che comunque può considerarsi una spanna al di sotto, a seconda dei gusti personali di ciascuno).

Chi di voi riuscisse a far parte del programma beta, si ricordi di procedere all’installazione di questo o di qualsiasi altro upgrade solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei propri dati da poter ripristinare se qualcosa non andasse come deve (altrimenti perdereste tutto quanto senza possibilità di recuperare alcunché). Tenete presente che si parla pur sempre di una beta che, in quanto tale, può essere soggetta a malfunzionamenti di varia natura. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com