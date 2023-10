Giungono nuovi dettagli molto interessanti sul prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra ma, almeno sulla carta, decisamente discordanti. Il modello top premium internazionale è stato scovato nei test Geekbench e, in proposito, è giunta la conferma dell’impiego del processore per i paesi del vecchio continente e dunque anche per l’Italia.

Il Galaxy S24 Ultra sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 anche in Europa e questa è una buona notizia per chi preferisce questa soluzione hardware. Tuttavia, c’è da sottolineare che i modelli base e Plus saranno destinati invece all’Exynos 2400 invece, e questa strategia potrebbe deludere molti. Ma la riflessione più importante delle ultime ore riguarda i risultati Geekbench dell’esemplare, tutt’altro che notevoli, come a dire che la scelta del produttore potrebbe non essere delle migliori. Ci sono dei distinguo da fare tuttavia, per non incorrere in valutazioni sbagliate.

Le cose stanno in questo modo: proprio il Samsung Galaxy S24 Ultra europeo alimentato dal già citato chip Snapdragon 8 Gen 3 registrerebbe risultati inferiori rispetto alla controparte statunitense ma farebbe addirittura peggio dei Galaxy S24+ con un chip Exynos 2400. Più precisamente, il modello SM-S928B ( S24 Ultra europeo) totalizzerebbe 2059 punti nei test single-core e 4.506 punti in multi-core; invece il telefono SM-S928U (S24 Ultra americano con lo stesso chip) otterrebbe, rispettivamente, 2234 e 6807 punti. Anche il Samsung Galaxy S24+ con Exynos 2400 eccellerebbe con 2067 e 6520 punti nei test.

C’è da credere che il Samsung Galaxy S24 sia davvero così “scarso” nelle sue prestazioni? La viva speranza è che i risultati Geekbench siano solo parziali e comunque frutto di test su dispositivi ancora non ottimizzati e comunque più simili a prototipi che a versioni definitive delle ammiraglie. I prossimi dati che trapeleranno in termini di benchmark per l’ammiraglia potrebbero darci indicazioni più precise.

