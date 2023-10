Emma Stone è la protagonista di The Curse, la nuova bizzarra comedy horror di Showtime, che sarà visibile in Italia su Paramount+.

L’attrice Premio Oscar e Nathan Fielder interpretano una coppia di novelli sposi, Asher e Whitney, conduttori di uno show televisivo rivoluzionario. I due devono adattarsi alla nuova vita coniugale e lavorativa. Al centro della storia i loro tentativi di mettere su famiglia, osteggiati da una presunta maledizione che sta compromettendo seriamente il loro matrimonio. Le loro vite e carriere vengono sconvolte dopo essere stati maledetti da un bambino. Una commedia unica, singolare e dal forte carattere sociale, prodotta dalla A24.

Presentato in anteprima al New York Film Festival, The Curse sarà disponibile in streaming su Paramount+ il 10 novembre (Italia inclusa). Andrà poi in onda su Showtime il 12 novembre.

Nel cast ci sono anche Benny Safdie, Barkhad Abdi, Corbin Bernsen e Constance Shulman.

The Curse è una coproduzione di Showtime e A24, con Benny Safdie e Nathan Fielder come co-creatori e produttori esecutivi. Fielder è anche il regista degli episodi. Emma Stone è produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting tramite la loro compagnia Fruit Tree. Josh Safdie è anche produttore esecutivo attraverso la compagnia Elara.

The Curse non è la prima serie tv di Emma Stone. L’attrice, più conosciuta per i suoi ruoli sul grande schermo (The Amazing Spider-Man, La La Land, Birdman, La Favorita), ha più di recente recitato in Maniac, miniserie creata e diretta da Cary Fukunaga nel 2017.

La Stone è in lizza per la nomination all’Oscar per il suo ruolo in Povere Creature!, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, presentato alla Mostra del cinema di Venezia (qui la recensione), che uscirà nei cinema italiani il prossimo anno.

Di seguito potete vedere il teaser ufficiale di The Curse, diffuso da Paramount+:

