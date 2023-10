La truffa WhatsApp del codice a 6 cifre è tornata. Il tentativo di raggiro da parte di hacker senza scrupoli è una vecchia conoscenza del passato ma è in questo mese di ottobre è in grande spolvero, perché distribuita ad un gran numero di italiani attraverso la ben nota applicazione di messaggistica.

Per comprendere come funziona la truffa, è certamente il caso di ricordare cosa succede nella fase di attivazione del proprio profilo WhatsApp. Dopo aver inserito il proprio numero, il servizio invia (via SMS) un codice di verifica a 6 cifre. Attraverso questo passaggio, viene attivata la nuova utenza ed è possibile per questo inoltrare contenuti. Ebbene, proprio sfruttando questa fase, dei malintenzionati cercano ora (come in passato) di entrare in possesso dei profili privati degli utenti.

Come funziona dunque la rediviva truffa WhatsApp del codice a 6 cifre? Conoscendo il numero della vittima di turno, gli hacker inviano a WhatsApp una richiesta di cambio numero per il servizio. Quest’ultimo dunque, invia un codice a 6 cifre all’utente che resta di certo perplesso per la notifica appena ricevuta. Il raggiro si compie nel momento in cui un hacker (sotto mentite spoglie) contatta la vittima e gli dice di avergli inviato proprio un codice per sbaglio e per questo gli chiede di inoltraglielo. Il gioco è fatto quando i cyber criminali riescono ad ottenere la successione numerica e dunque impossessarsi dell’account altrui.

In passato come ora, l’unica cosa da fare per non incorrere nella truffa WhatsApp del codice a 6 cifre, è quella di non dare alcun peso alle richieste di sequenze numeriche “da parte di sconosciuti”. Dietro a queste tentativi di contatto, si celeranno sempre dei raggiri che metteranno in pericolo il proprio profilo di messaggistica e dunque varrà la pena sempre mantenere alta l’attenzione.

