Cosa succede quando un duo multiplatino incontra dei rapper multiplatino? Lo scopriamo con Everyday, il nuovo singolo di Takagi & Ketra che a questo giro accompagnano Shiva, Anna e Geolier in una ballad elettronica disponibile da oggi, venerdì 13 ottobre, su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Everyday è un universo urban pop in cui le voci dei tre performer raccontano tutte le anomalie, affinità, discrepanze e dinamiche di una storia travagliata ma intensa, che domina i pensieri ogni giorno (da qui il titolo). Shiva, Anna e Geolier offrono ogni declinazione per raccontare il mondo del sentimento più tormentato dell’uomo. La struttura non è casuale: i tre rapper si affrontano in un botta e risposta in cui lei racconta la gelosia ossessiva, lui cerca di arginarla ma poi cade nello stesso errore tossico: la possessività.

Una possessività che però non è altro che l’espressione di un’insicurezza, sfumatura troppo spesso sottovalutata in coppia e che spesso si liquida come egoismo. Parlare, dialogare, riscoprirsi e riconoscersi, in coppia, è sempre una nobile soluzione. Le voci si muovono tra barre e autotune, il tutto su un beat elettronico tutt’altro che invadente, con Takagi & Ketra che garantiscono un nuovo singolo di ampio respiro in cui le tre voci sono reali protagoniste.

Geolier e Takagi & Ketra sono di nuovo insieme dopo Chiagne, il singolo in cui il rapper napoletano ha duettato con Lazza. Il duo di produttori hanno anche allietato l’estate con Piango In Discoteca, brano con Mara Sattei come protagonista. Ad ogni mossa, il duo composto da Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra) dimostra di avere sempre quella marcia in più per sfornare il singolo radiofonico destinato a restare nella testa.

Testo