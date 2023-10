Nuovo appuntamento con Un’Estate Fa su Sky, la nuova serie ambientata tra passato e presente. Lino Guanciale e Filippo Scotti sono i protagonisti di un mistero che si dipana fra i ’90 e i giorni nostri. Diretta da Davide Marengo e Marta Savina, la serie va in onda in esclusiva su Sky e in streaming. Stasera 13 ottobre saranno trasmessi due nuovi episodi.

Elio non si dà pace e cerca in tutti i modi di tornare con la memoria al Camping l’Onda, per capire cosa davvero successe quella notte. Inizia così ad indagare sulla videocassetta, chiedendo ai vecchi amici di ricordare se Arianna avesse una relazione con un altro uomo. L’ispettore Zancan (Paolo Pierobon) non desiste dal suo intento di trovare il colpevole della morte della ragazza, e arriva a scoprire qualcosa di inaspettato. Intanto negli anni ‘90 Elio inizia a chiedersi se conoscendo il futuro non sia possibile cambiare il passato…

Di seguito le anticipazioni. Si parte con l‘1×03 di cui vi riportiamo la sinossi:

La videocassetta apre la possibilità che Arianna avesse una relazione clandestina con un uomo misterioso, spingendo Elio a chiedere aiuto ai vecchi amici nel tentativo di svelare l’identità dell’amante sconosciuto. Nel 1990, Elio tenta di mettere alla ‘prova’ la possibilità di modificare il passato, approfittando della sua conoscenza del futuro.

A seguire, l’episodio 1×04:

Nel 1990, Elio e Arianna si avvicinano l’uno all’altra. Per Elio è difficile riuscire a non rovinare il momento, sforzandosi di non far fuggire la ragazza a causa della sua ossessione di salvarla. Le indagini di Zancan subiscono una svolta, mentre Elio si improvvisa detective e interroga Gualtiero.

Nel cast principale di Un’Estate Fa troviamo: Lino Guanciale nei panni di Elio da adulto; Filippo Scotti è Elio da giovane; Claudia Pandolfi è Costanza (adulta); Antonia Fotaras è Arianna; Nicole Grimaudo è Isotta; Paolo Pierobon è Zancan.

L’appuntamento con Un’Estate Fa è alle 21:15 su Sky.

Continua a leggere su optimagazine.com.