Forse non tutti conoscono l’app RaiPlay Sound o magari chi ne ha sentito parlare non sa che, oltre alle radio del gruppo Rai, è possibile ascoltare pure degli interessanti podcast proprio attraverso questo canale. Per gli amanti di contenuti musicali e di approfondimenti insomma, non esiste solo Spotify e la soluzione della radio e televisione pubblica è più che valida.

Funzionamento

L’app RaiPlay Sound è presente sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google in una formula del tutto gratuita. A differenza del classico RaiPlay che include film, programmi e serie TV, siamo al cospetto di una piattaforma dedicata tutta all’ascolto. L’utilizzo primario dell’applicazione è senz’altro il live streaming delle Radio Rai o l’ascolto dei relativi programmi in on demand. Ma questo approfondimento vuole porre l’accendo anche sui podcast originali presenti proprio nello strumento.

Il catalogo dei titoli disponibili è davvero molto variegato. Sono presenti nell’app molti contenuti d’archivio, ma anche audiodescrizioni di film e fiction, così come i podcast dei programmi tv Rai più noti. L’aspetto estremamente positivo è che il servizio di ascolto non richiede alcuna registrazione. Subito dopo l’installazione dello strumento sul telefono, è possibile ascoltare qualsiasi contenuto di proprio gradimento. Solo se l’utente vuole, si può accedere alla piattaforma con account già valido ad esempio su RaiPlay: e questo per usufruire di un’esperienza più personalizzata.

Il primo comando utile nell’app RaiPlay Sound è senz’altro quello denominato “Canali” dal quale è possibile accedere alle dirette streaming dei 12 canali di Radio Rai. Questi ultimi sono: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Isoradio, Rai Radio1 Sport, Rai Radio 2 Indie, Rai Radio 3 Classica, Rai Gr Parlamento, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techetè e ancora Rai Radio Tutta Italiana. Alla selezione dell’opzione preferita, si visualizza in una scheda il palinsesto del giorno, così come è possibile riascoltare le puntate di scena nell’ultima settimana. Un comodo player consente di ascoltare i contenuti secondo le proprie esigenze, tornando indietro nell’audio o balzando in avanti se necessario. Una sezione pure molto funzionale dell’app è quella denominata “Esplora” per effettuare ricerche di contenuti con l’ausilio di un titolo o di una parola chiave.

I podcast dell’app RaiPlay Sound possono essere seguiti per non perdere neanche una puntata dei contenuti preferiti. Si possono creare facilmente delle playlist degli episodi più interessanti, utilizzare funzioni specifiche come quella “segnalibro” per riprendere un ascolto esattamente dove lo si è interrotto. Neanche va sottovalutata la sezione “I miei podcast” dove gestire e modificare la cronologia dei contenuti fruiti.

Usabilità

L’app RaiPlaySound presenta un’interfaccia molto pulita e intuitiva. Difficilmente, l’utente può confondersi nella ricerca di contenuti, tra streaming radio, i podcast e altri tipi di contenuti. La migliore esperienza possibile con lo strumento passa anche per la scheda “Altro” dalla quale si può accedere alla gestione dell’ account personale Rai, ma anche usufruire alla FAQ e al form “Scrivici” per ottenere supporto e assistenza.

Continua a leggere su optimagazine.com