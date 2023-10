Nelle ultime ore, stanno facendo molto discutere le ultime anticipazioni relative al Samsung Galaxy S24 Ultra. Come riportato dall’autorevole fonte SamMobile, lo zoom ottico della fotocamera principale del telefono dovrebbe passare dal 10x al 5x. All’apparenza dunque, si potrebbe ipotizzare un downgrade del prossimo top di gamma rispetto al suo immediato predecessore Samsung Galaxy S23. Non è precisamente così ed è il caso di approfondire l’argomento.

La dotazione hardware del Samsung Galaxy S24 per quanto riguarda la fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 200 MP , una unità ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo da 50 MP non più con zoom da 10x ma con zoom ottico 5x (e quasi certamente con apertura più ampia e pixel più grandi). Per questi ultimi dettagli non saremmo al cospetto di un downgrade tra modelli successivi di top di gamma, anche perché il sensore avrebbe una risoluzione più elevata e questo dovrebbe contribuire ad una maggiore qualità dello scatto, anche a distanze molto elevate. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, sempre sul Samsung Galaxy S24 Ultra, dovrebbe essere possibile la registrazione video senza interruzioni tra tutte le fotocamere del telefono, anche in modalità 4K a 60 fps. Questa opzione non è possibile su nessuno dei telefoni premium: al contrario, si può procedere in questo modo solo in modalità 4K a 30 fps.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare già verso la fine del mese di gennaio. Come sempre, il suo rivale numero uno sarà l’iPhone 15 su cui Apple, guarda caso, ha reso possibile proprio la registrazione senza interruzioni in 4K a 60 fps. Il produttore sudcoreano non poteva di certo essere da meno rispetto al concorrente sotto questo aspetto e di certo cercherà di primeggiare anche per il maggior numero possibile di caratteristiche hardware e software.

