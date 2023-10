Il Samsung Galaxy S23 potrebbe essere davvero vicino all’aggiornamento One UI 6.0 nella sua versione stabile (sempre accompagnato al rilascio dell’ultima versione del sistema operativo Android 14. Un indizio inconfutabile in questa direzione è stato appena intercettato sui server di test del produttore ed è il caso di spiegare di che cosa si tratta.

Tarun Vats è un informatore molto autorevole attivo su X (ex Twitter). Negli ultimi mesi, ci ha sempre fornito informazioni aggiornate sui progressi dello sviluppo del programma beta dell’interfaccia. Non è da meno neanche in questa prima parte di ottobre: proprio oggi 12 ottobre, il tipster comunica di aver scovato sui server di test di Samsung la versione stabile dell’aggiornamento One UI 6.0. La build del pacchetto definitivo è presente nel tweet di chiusura articolo, come riprova ulteriore dello stato dei lavori davvero avanzatissimo in questa direzione. Non si tratterebbe più di una beta in qualità di firmware di prova, ma di un pacchetto pronto anche al rilascio definitivo per gli utenti.

La buona notizia della versione stabile della One UI 6.0 ci riguarda molto da vicino. Sempre Tarun Vats fa presente che la versione definitiva dell’importante aggiornamento è stata scovata sui server di test associati ai seguenti paesi: Corea, India ed Europa. Ciò ci fa credere ampiamente che all’avvio della distribuzione software, anche noi italiani potremmo subito beneficiare della nuova esperienza. D’altronde, entro i nostri confini, non è mai giunta alcuna beta: al contrario, potremmo forse godere subito dell’update finale. L’ultima parte di ottobre, ormai senza più alcun dobbio, dovrebbe essere il momento cruciale per il via al download del pacchetto software su tutti i Samsung Galaxy S23 lanciati quest’anno. Solo a seguire, arriverà lo stesso rilascio con associato Android 14 su dispositivi meno recenti (inclusi i foldable di ultima generazione e i più datati).

