Le case infestate da entità paranormali, al cinema ma anche in televisione, hanno da sempre suscitato molta attenzione nel pubblico. I fantasmi e creature simili si sono ritagliati uno spazio importante nella cultura popolare. E così Apple TV+ propone The Enfield Poltergeist, una docu serie in 4 episodi in cui vengono raccontati fatti di cronaca, realmente accaduti, tra i più sconvolgenti della storia del Regno Unito. Ecco dunque che tutto appare ancora più terrificante.

The Enfield Poltergeist è prodotto da MetFilm e Concordia Studio, gli stessi del pluricandidato agi Emmy Awards STILL: la storia di Michael J. Fox. Al Morrow, il vincitore del BAFTA Stewart le Maréchal, il premio Oscar Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg e Nicole Stott sono i produttori esecutivi. Mentre la regia è curata da Jerry Rothwell. La serie sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 27 ottobre.

The Enfield Poltergeist – Trama

Nel 1977 la famiglia Enfield di Londra fu vittima di una infestazione paranormale a cui fu dato grande risalto dalla stampa britannica. La vicenda, seguitissima, ebbe un enorme impatto su un’intera generazione. Quell’evento portò una nuova concezione del soprannaturale, non più legata a castelli e case abbandonate, ma integrata con la società e la quotidianità. Lo stesso caso ha ispirato il film The Conjuring 2, oltre a una serie TV e due opere teatrali.

I fatti sono ricostruiti nella docu serie utilizzando le registrazioni reali realizzate dall’inventore paranormale Maurice Grosse. Sono riportate le interviste delle vittime.

