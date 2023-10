WhatsApp è l’applicazione di messaggistica utilizzata praticamente da qualsiasi utente sia in possesso di uno smartphone. Permette di comunicare con i propri contatti in tempo reale scambiando qualsiasi tipo di file, messaggi vocali, messaggi video, effettuare chiamate, videochiamate e così via. Si ha modo di partecipare a gruppi o a community, insomma a livello di comunicazione è sicuramente tra le app più complete presenti in circolazione.

Presto in arrivo un nuovo aggiornamento WhatsApp sull’interfaccia: focus su Android ed iOS

Altre novità da esaminare, dunque, dopo il report di ieri. Proprio per questo gli sviluppatori rilasciano costantemente nuovi aggiornamenti che possano migliorare l’esperienza utente ed a tal proposito ecco in arrivo su WhatsApp un nuovo update che andrà a lavorare sull’interfaccia grafica. Anche l’occhio vuole la sua parte e nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, ecco che è emersa questa nuova interfaccia grafica. Il cambiamento avviene sia per coloro che utilizzano il tema chiaro che per quelli che optano invece per il tema scuro.

Stando alle prime immagini emerse dai beta tester, è emerso come su WhatsApp, per chi ha attivo il tema chiaro, il verde lascia il posto al bianco nella barra superiore. In tonalità verde, segno caratteristico di WhatsApp sin dalla sua nascita, troviamo soltanto il logo per esteso dell’app. Inoltre, con questo nuovo aggiornamento, il collegamento al proprio profilo personale ora è posizionato nella barra superiore a destra. Questi cambiamenti riguardano ovviamente anche il tema scuro su WhatsApp.

Ciò che si evince soprattutto, da questo ultimo update di WhatsApp, è qualche modifica effettuata più ai colori che caratterizzano l’app di messaggistica. Anche per le singole chat, i colori per i fumetti dei testi sono leggermente cambiati. Modifiche semplicemente grafiche che rendono più piacevole WhatsApp e che attualmente sono state testate solo da alcuni utenti iscritti al programma beta dell’app di messaggistica. La distribuzione su larga scala dovrebbe avvenire per le prossime settimane, bisogna quindi attendere ancora un po’ per ammirarle dal vivo.