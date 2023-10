Nella giornata odierna, OPPO ha reso ufficiale la data di lancio di OPPO Find N3 sul mercato globale. Stando ai dettagli condivisi dalla società, il nuovo smartphone verrà lanciato in Cina il 19 ottobre, la stessa data vale per il debutto internazionale della la linea Find N3 che includerà due dispositivi, OPPO Find N3 e Find N3 Flip. Per quanto riguarda i dettagli di OPPO Find N3, il device avrà le stesse specifiche del OnePlus Open.

Si dice che OPPO Find N3 sia dotato di un display OLED pieghevole da 7,82 pollici con risoluzione 2440 x 2268 pixel, mentre il display esterno dovrebbe essere un AMOLED da 6,31 pollici con risoluzione 2484 x 1116 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di spazio di archiviazione, e con GPU Adreno 740. I dettagli passati condivisi dal noto tipster cinese Digital Chat Station suggeriscono che il modello di fascia alta Find N3 includerà fino a 24GB di RAM. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe fare affidamento su una configurazione a tripla fotocamera, realizzata insieme alla collaborazione con Hasselblad per l’elaborazione delle immagini e dei colori, dotata di un sensore principale da 48MP, un ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo Periscopica da 64MP con zoom ottico 3X. La fotocamera anteriore esterna da 32MP e l’anteriore interna da 21MP.

L’OPPO Find N3 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4805mAh che offrirà un supporto di ricarica rapida da 100W, come rivelato dalla certificazione 3C. Il device lavorerà con il sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia OxygenOS 13. Per quanto concerne i prezzi e la disponibilità, per i mercati globali ancora non sono stati confermati. Dunque, non ci resta che aspettare l’evento di lancio del prossimo 19 ottobre per scoprire i dettagli sulle specifiche, prezzi e data di rilascio.

