Purtroppo la mail Tiscali non funziona a dovere oggi 12 ottobre e, a dire la verità, anche nella giornata di ieri si sono verificate delle anomalie non certo sottovalutabili per la casella di posta elettronica. I problemi odierni non sono di certo da prendere sotto gamba dunque e per questo motivo, potrebbe essere pure necessario fare ricorso ai canali assistenza del servizio, tra l’altro molteplici e variegati.

Volendo quantificare i problemi odierni, ci viene in aiuto la sempre aggiornata piattaforma Downdetector. Dopo le undici odierne, hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni di errori di accesso ai profili personali di posta. Ma la cosa da dire è che sono state raccolte diverse testimonianze di utenti per i quali la mail Tiscali non funzionava neanche neanche nella giornata di ieri. L’accesso ai propri messaggi e pure l’invio di nuove comunicazioni è stato spesso inibito e tante operazioni correlate al servizio non sono andate a buon fine.

Anche se la mail Tiscali non funziona, da parte del fornitore del servizio non sono state concesse spiegazioni in merito al disservizio (per quanto le anomalie siano risultate evidenti da svariate ore). Chiunque abbia assoluta urgenza di consultare la propria casella di posta elettronica, farà bene a contattare il supporto dell’azienda. Non esiste un numero specifico per il servizio di posta elettronica ma, allo stesso modo, si potrà fare riferimento ai canali helpdesk delle offerte di telefonia e internet per gli utenti. Il numero verde 130 è dedicato ai clienti privati. il numero telefonico 192 130 alle aziende. Più pratico e immediato potrebbe essere l’ulteriore canale di supporto e Assistenza su Whatsapp. Per sfruttarlo, bisogna inserire il numero 370 10 10 130 nella rubrica del proprio smartphone e poi scrivere nella chat dedicata, specificando il proprio problema.

