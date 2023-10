Arrivano ulteriori notizie significative per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che il produttore coreano ha avviato in giro per il mondo la distribuzione del nuovo aggiornamento di ottobre. Un chiaro segnale sul fatto che per questa patch mensile si vogliano assolutamente accorciare i tempi, anche con modelli meno freschi, alla luce di alcuni interventi che evidentemente sono ritenuti importanti dal team. Vediamo cosa ci si possa aspettare dal pacchetto software, a poche ore da un report con il quale abbiamo evidenziato la disponibilità di un’offerta molto interessante.

Siamo ad un passo, anche per i Samsung Galaxy S22 in Europa, dall’aggiornamento di ottobre 2023

Secondo le informazioni condivise questa mattina da SamMobile, dovrebbe essere mminente per i Samsung Galaxy S22 europei il rilascio del nuovo aggiornamento di ottobre. Già, perché al momento l’upgrade in questione lo hanno ricevuto i modelli che sono in commercio negli Stati Uniti, dove vengono vendute le varianti alimentate da Snapdragon. Tuttavia, la storia recente di questo produttore ci insegna che dovrebbero trascorrere poche ore prima che arrivino alcuni segnali più concreti anche da nostro continente.

In pratica, se da un lato la versione Snapdragon della serie Samsung Galaxy S22 sta ricevendo l’aggiornamento (con un chiaro riferimento alla versione del firmware che termina con CWI1), lo stesso dovrebbe avvenire entro questo fine settimana a livello internazionale. Al momento è disponibile per le varianti degli operatori in un paio di mercati, ma i modelli sbloccati sono probabilmente in coda e verranno coinvolti in questo processo nei prossimi giorni. Questo vale anche per i modelli alimentati da Exynos venduti in Europa.

Zero funzioni extra, almeno sulla carta, ma un importante aggiornamento per migliorare la sicurezza dei Samsung Galaxy S22 che vale la pena scaricare appena possibile.