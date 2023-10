Sono stati annunciati nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma con A Tutto Cuore, il Rock-Opera-Show con la direzione artistica e la regia teatrale dell’apprezzato coreografo Giuliano Peparini.

Dopo i 6 maxieventi che, a settembre, si sono tenuti allo Stadio Centrale del Foro Italico, il Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni torna a Roma nel 2024 con 3 nuove date indoor in programma per il 22, 23 e 24 febbraio al Palazzo dello Sport.

I biglietti per le nuove date di Roma saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, venerdì 13 ottobre. Dalle ore 11.00 di sabato 14 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

I nuovi appuntamenti romani fanno seguito alle 6 date romane precedenti e alle 4 date all’Arena di Verona. Adesso, i live di “aTUTTOCUORE” proseguono nei grandi spazi outdoor, con le 3 date al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e con le 2 date all’Arena della Vittoria di Bari (il 20 e il 21 ottobre).

Ma, a seguire, Claudio Baglioni non si fermerà. Il suo show debutterà nelle principali arene indoor della penisola.

La prima tappa si terrà il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Si proseguirà con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20 gennaio), al Pala Alpitour di Torino (25 gennaio), alla Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova (29 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio). Claudio Baglioni sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze (8 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13 febbraio) e al Palazzetto dello Sport di Roma (22, 23 e 24 febbraio).

Dal 6 ottobre è in radio il brano inedito di A Tutto Cuore di Claudio Baglioni, il primo nuovo brano ad essere rilasciato dopo il disco del 2020.