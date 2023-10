Nome: Gennaro

Cognome: Lillio

Anno di nascita: 1991

Città: Napoli

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Gennaro Lillio

Gennaro Lillio è un personal trainer, modello e personaggio televisivo nato a Napoli il 9 novembre 1991. Fin da bambino ha coltivato la passione per lo sport, praticando nuoto, calcio e arti marziali. Si è diplomato come istruttore di fitness e ha conseguito una specializzazione in educazione alimentare. Ha iniziato la sua carriera come modello, diventando testimonial di importanti marchi come Dolce&Gabbana, per il quale ha posato per la campagna pubblicitaria del profumo Light Blue.

Ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, tra cui Domenica Live, Grande Fratello 16 e Pechino Express 2020. Nel 2013 ha fatto parlare di sé per una presunta relazione con Lory Del Santo, poi smentita dalla stessa attrice. Nel 2020 ha avuto una breve storia con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, conosciuta nella casa del Grande Fratello.

Attualmente è fidanzato con la modella Ema Kovac, con la quale si è recato a Ibiza per un impegno lavorativo. Gennaro Lillio gestisce un centro fitness a Napoli ed è molto attivo sui social network, dove conta oltre un milione di follower tra Instagram e TikTok.

Cosa fa Gennaro Lillio sui social

Sui suoi canali social, Gennaro Lillio condivide principalmente i suoi scatti professionali che lo mostrano in posa, ma nella timeline troviamo anche momenti divertenti come i pov in cui inscena situazioni comuni a tutti.

Tra questi, troviamo lo sketch sul “tizio che ti fissa in treno e tu fai finta di niente”. Ancora, Gennaro spesso condivide i suoi pensieri anche sui casi dell’attualità. Recentemente, ad esempio, ha commentato lo stupro di gruppo di Palermo e i fatti di Caivano con queste parole: “Che siano minori o no, questi atti vanno puniti severamente”, e ha puntato il dito contro i genitori degli aguzzini attribuendo loro una mancata educazione dei figli.

