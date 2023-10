Spoiler: la morte di Nancy Spungen non ha ancora un colpevole. Sid & Nancy, che per buttarla sul cringe possono essere indicati come la coppia rock, i Romeo e Giulietta dell’eroina e le spille da balia e altri parallelismi che certamente fanno presa per imbastire una narrazione suggestiva. Due amanti, nella realtà dei fatti, che il 10 ottobre 1978 vengono inghiottiti in una spirale di morte. Anche questo è suggestivo. Nei fatti, alle 10 del mattino c’è un ragazzo che vaga per i corridoi del Chelsea Hotel, a New York, in stato confusionale.

È un 21enne, vive in quell’albergo dal 24 agosto e ha una stanza, la numero 100, insieme alla compagna Nancy Spungen. Lui si chiama John Simon Ritchie, ma tutti lo conoscono come Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols. Sid chiama la reception e chiede aiuto. La sua Nancy, 20 anni, giace senza vita nel bagno con una ferita da coltello nell’addome. Sid confessa di averla uccisa – scriverà l’Independent – poi nega ogni responsabilità. Cos’è successo in quella stanza? Chi ha ucciso Nancy Spungen?

La sera prima Sid e Nancy si sono strafatti di barbiturici e oppiacei. Lui ha assunto 30 compresse di Tuinal, lei si è fatta procurare del Dilaudids da Rockets Redglare, una specie di minotauro per metà guardia del corpo e per l’altra metà spacciatore. La dose di Tuinal assunta da Sid è talmente massiccia da farlo crollare in un sonno profondo. Quindi, cos’è successo? Sul coltello che ha ucciso Nancy ci sono le impronte di Sid, ma la storia investigativa ci insegna che ciò vuol dire tutto e niente: il bassista potrebbe aver impugnato il coltello dopo aver trovato il cadavere della sua amata.

Mentre scriviamo, 12 ottobre 2023, una verità non esiste. Sid era troppo in down per uccidere Nancy, dicono, ma secondo alcuni i due potrebbero aver messo in atto un fallimentare doppio suicidio. Ancora, c’è chi accusa Redglare di aver ucciso Nancy dopo essere stato sorpreso a rubare del denaro alla coppia.

Non esiste una verità perché non è mai esistita un’inchiesta. Sid viene arrestato e rilasciato su cauzione, pagata dalla Virgin Records, poi spacca la faccia al fratello di Patti Smith durante una rissa e viene rimesso dentro. Di nuovo rilasciato su cauzione, muore il 2 febbraio 1979 di overdose durante un party. Chi ha ucciso Nancy?

Forse non Sid. Lo sostiene la fotografa Eileen Polk sull’Independent: “Se non fosse morto sarebbe stato assolto”.

Continua a leggere su optimagazine.com