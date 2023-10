The Reunion torna su Rai 2 in prima serata oggi 11 ottobre. La seconda parte della miniserie thriller, ispirata al romanzo di Guillaume Musso, La Ragazza e la Notte, sarà in onda con altri due episodi.



Nel 1997 in Costa Azzurra una ragazza, Vinca, scompare durante la notte. Tre amici sono uniti da un segreto. Da quell’evento Fanny, Thomas e Maxime non si parleranno più.



Nella primavera del 2022, però, Thomas decide di partecipare a una rimpatriata coi vecchi compagni del liceo di Saint-Exupéry, ma, senza saperlo, mette in pericolo le vite di tutte le persone che sono con lui. Thomas e Maxime, 25 anni prima, avevano commesso un omicidio e murato il cadavere nella palestra della scuola. Ora quell’edificio sta per essere abbattuto e il loro segreto rischia di essere svelato.

Anticipazioni The Reunion – puntata dell’11 ottobre

Nel terzo episodio della serie The Reunion Francis viene rapito da un uomo incappucciato. Fanny confessa di essere stata complice di Vinca, la quale le aveva chiesto di scattare delle foto di lei e Richard e di utilizzarle pe rricattarlo. Maxime invece si ritrova invischiato in guai grossi per un debito che aveva contratto suo padre.

Durante il quarto episodio Thomas e Maxime non riescono più a sopportare il fardello che si portano dentro e confessano ad Annabelle di aver ucciso un uomo. Francis è torturato dall’uomo che l’aveva rapito, il cui nome è Alexis. Francis, leggendo un vecchio articolo di giornale, nota una strana somiglianza tra Vinca e Fanny.

Cast e trama di The Reunion

