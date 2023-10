Ci sono le prime indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi, per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21 e che, al contempo, sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo aggiornamento di ottobre. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi mesi, infatti, i top di gamma che hanno visto la luce quasi tre anni fa in questo specifico frangente potranno godere di una sorta di corsia preferenziale. Vediamo come stanno andando le cose in giro per il mondo oggi 11 ottobre, in attesa dei primi feedback da parte di chi avrà modo di testare il nuovo upgrade.

Riscontri sul nuovo aggiornamento di ottobre per Samsung Galaxy S21 da questo mercoledì

Per farvela breve, siamo ancora distanti da One UI 6.0, pur avendo trattato l’argomento a proposito del Samsung Galaxy S21 non molto tempo fa sul nostro magazine. In attesa di sviluppi sotto questo punto di vista, dunque, il produttore coreano ha bruciato le tappe con il rilascio della nuova patch appena sfornata. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2023 risulta già disponibile per la serie Galaxy S21 in Canada e negli Stati Uniti, e presto sarà possibile accedervi in ​​altri mercati. Insomma, qui in Italia dovremo attendere ancora qualche giorno.

In pratica, allo stato attuale il pacchetto software risulta disponibile per i modelli etichettati con la sigla G998USQS9EWI2. Da alcune ore a questa parte, è disponibile per gli utenti sulle reti Sprint e T-Mobile negli Stati Uniti. Staremo a vedere come cambieranno le cose nei prossimi giorni, ma è chiaro che non ci si debba attendere nuove funzioni dalla patch. In compenso, chi si ritrova con un Samsung Galaxy S21 vedrà risolte decine di vulnerabilità relative alla sicurezza.

Ne sapremo di più nei prossimi sette giorni, ma nel frattempo teniamo d’occhio il nuovo aggiornamento di ottobre per i Samsung Galaxy S21.

