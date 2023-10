Pochi giorni fa Big G ha presentato Google Assistant con Bard, un nuovo modo di interagire con un assistente vocale digitale AI. Esso può cercare dati su Internet e nell’account Google personale per offrire risposte pertinenti alle vostre domande. È costruito attorno all’intelligenza artificiale generativa e inizialmente potrebbe essere limitato agli smartphone Google e Samsung.

Come riportato da “SamMobile“, Google Assistant con Bard potrebbe essere limitato agli smartphone Pixel con processore Tensor e ai dispositivi Samsung delle serie Samsung Galaxy S23 e S24. Ci sono stati riscontri di alcune tracce nella versione 14.41 della versione beta dell’app Google che i telefoni Samsung Galaxy S23, S24, Pixel 6, 7 e 8 potrebbero avere i primi a ricevere il nuovo assistente vocale digitale basato sull’intelligenza artificiale. L’assistente Google con Bard verrà rilasciato prima sui telefoni Pixel: quindi, potrebbe essere esteso sul Samsung Galaxy S24 all’inizio del prossimo anno, seguito da un rilascio sulla serie Galaxy S23. Google ha già menzionato la settimana scorsa che l’assistente Google con Bard verrà lanciato a breve per selezionare i tester. Inoltre, sarà un’esperienza di partecipazione, il che significa che potreste dover aderire per testare la funzionalità. Il lancio avverrà nei prossimi mesi, quindi non aspettatevi tutti i telefoni Android coinvolti a breve.

Si prevede, inoltre, che il colosso di Seul lancerà diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa con il Samsung Galaxy S24. Nell’ambito dell’annuncio di Exynos 2400, la società asiatica ha rivelato che il suo nuovo chip offre un’elaborazione AI di 14,7 volte più veloce per prestazioni di intelligenza artificiale generativa (da testo a immagine, per essere precisi) per quanto riguarda i suoi prossimi smartphone di punta. Ci aspettiamo di vedere più funzionalità di intelligenza artificiale generativa con l’aggiornamento alla One UI 6.1.

Continua a leggere su optimagazine.com