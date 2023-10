L’uscita della di iOS 17.1 e pure di iPadOS 17.1 è sempre più vicina. Nelle scorse ore, in effetti, Apple ha diramato la terza beta di test dell’aggiornamento agli sviluppatori e il passaggio è segno evidente che il firmware sia abbastanza maturo per la sua prossima distribuzione. Il nuovo pacchetto software arriva esattamente una settimana dopo il rilascio del secondo firmware di test della stessa versione.

Le novità

L’aggiornamento iOS 17.1, nella sua terza beta, aggiunge alcune opzioni per la fruizione di brani, album, playlist, agli artisti preferiti. Sempre in riferimento all’esperienza musicale, ora si potranno aggiungere i preferiti dalla schermata di blocco utilizzando il widget In riproduzione e pure ogni volta che verrà avviata una playlist, si vedranno i suggerimenti dei brani.

Le implementazioni degli sviluppatori non finiscono qui. In effetti, è stato introdotto anche un nuovo indicatore torcia nell’Isola Dinamica per i modelli diversi da iPhone 15 Pro. Anche Wallet è stato potenziato come strumento di gestione delle proprie finanze, ma con novità specifiche presenti per ora solo nel Regno Unito.

Quando esce la versione definitiva

L’uscita di iOS 17.1 è alle porte e, al massimo, assisteremo solo alla distribuzione di un’ulteriore beta da parte degli sviluppatori Apple. La release finale, al contrario, dovrebbe giungere in una fascia temporale abbastanza precisa, quella che va dall’ultimissima parte di ottobre ai primissimi giorni del mese di novembre. Insomma, mancano un paio o al massimo tre settimane alla distribuzione del pacchetto molto corposo e pure tanto atteso. A parte tutte le novità già note, ci si attende anche il miglioramento generale delle prestazioni dei telefoni dopo qualche anomalia relativa al consumo eccessivo della batteria. Dovrebbe essere pure superato il caso del surriscaldamento eccessivo degli ultimissimi iPhone 15 (quest’ultimo bug sembrerebbe essere stato in gran parte messo da parte grazie al pacchetto iOS 17.0.1).

