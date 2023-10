Non sono pochi a chiedersi quando sarà il Black Friday e il Cyber Monday 2023, di scena su Amazon ma anche su qualsiasi altro popolare e-commerce e pure nei negozi fisici. L’appuntamento con lo shopping pre-natalizio ha delle coordinate temporali sempre ben precise e anche quest’anno queste ultime non cambiano.

Per stabilire quando sarà il Black Friday 2023, e di conseguenza anche il Cyber Monday 2023, bisogna sempre partire dalla ben nota ricorrenza del Giorno del Ringraziamento americano. Il venerdì nero quest’anno si colloca immediatamente dopo il giovedì 23 novembre in cui si festeggia il Thanksgiving. Di conseguenza, il lunedì Cyber occupa la chiusura del lungo fine settimana di festa, di lunedì. Detto questo, le date da segnare in calendario sono le seguenti: venerdì 24 novembre e lunedì 27 novembre.

Dopo averci dato un assaggio delle sue promozioni di autunno con le sue offerte Prime del 10 e 11 ottobre, Amazon promette grandi sconti anche per il prossimo Black Friday e Cyber Monday. Come sempre accade ogni anno, le promozioni non saranno attive solo nei giorni indicati ma partiranno almeno dal lunedì antecedente, dunque dal giorno 20 novembre. Lo stesso discorso appena evidenziato per Amazon coinvolgerà tutte i grossi siti e-commerce mondiali e italiani. Per quanto riguarda le nostre catene di elettronica più note come ad esempio Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics ed Expert, ci sarà di certo la consueta gara a far partire prima i propri ribassi. Insomma, potrebbe accadere che si possa approfittare di occasioni da urlo già all’inizio della seconda parte di novembre, se non prima. A questo tipo di strategia abbiamo assistito spesso negli ultimi anni e il 2023 non dovrebbe affatto fare eccezione. Durante il mese che ci separa dai molteplici appuntamenti di shopping, continueremo a fornire ulteriori aggiornamenti su quanto organizzato dai grossi brand delle vendite.

