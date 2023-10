L’aggiornamento di ottobre del Samsung Galaxy S23 è appena stato distribuito globalmente. Il produttore ha messo a disposizione la patch di sicurezza del mese corrente e oramai tutti i possessori di ogni modello della serie top di gamma potranno beneficiarne. Si tratta di un rilascio che non porta con sé delle rinnovate funzioni, semmai delle correzioni a bug di rilievo che potevano mettere in pericolo i telefoni di punta.

Il nuovo aggiornamento di sicurezza per il modello di Galaxy S23 standard, per quello Plus e ancora Ultra, ha una versione firmware identificata come la S911BXXS3AWIF. Per fortuna la distribuzione è partita in tutta Europa e, per questo motivo, ci interessa da molto vicino. Il peso complessivo dell’adeguamento software è piuttosto piccolo, con un ingombro di soli 350 MB. Le vulnerabilità superate sono diverse dozzine e riguardano falle scovate sia nella versione del sistema operativo Android, sia nell’interfaccia proprietaria One UI. Nel caso la notifica di download non sia ancora giunta a festinazione, ognuno potrà verificare la presenza del pacchetto attraverso il consueto percorso che passa attraverso le Impostazioni del telefono e dunque la scheda relativa agli aggiornamenti. Il pacchetto, seppur minore, non deve essere sottovalutato e dunque installato al più presto.

L’attuale aggiornamento mensile del Samsung Galaxy s23 potrebbe anticipare di poco l’update più atteso, ossia quello comprensivo dell’esperienza Android 14 con la versione dell’interfaccia One UI 6.0. Il momento decisivo è atteso per la fine del mese di ottobre, salvo complicazioni che potrebbero nascere da bug e problemi software di varia natura. Il firmware in questione avrà di certo un peso ben superiore ai neanche 400 MB della patch mensile. Per questo motivo, sarà il caso di fare adeguato spazio nel telefono al prossimo pacchetto e magari eliminare contenuti ed app vecchi o in disuso.

Continua a leggere su optimagazine.com