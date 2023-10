Il nuovo OnePlus 12 dovrebbe essere lanciato quest’anno tra dicembre e gennaio. Dai recenti rumors giunti in Rete pare che il dispositivo sia dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 e di una tripla configurazione della fotocamera posteriore. La scorsa settimana sono trapelati online i rendering ad alta risoluzione dello smartphone, rivelando il suo design. Adesso, le specifiche della fotocamera del prossimo OnePlus 12 sono state ribaltate e, stando a quanto riferito, la configurazione ottica includerà una fotocamera principale, un obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo periscopico abilitato OIS.

Il noto tipster cinese Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo le specifiche della fotocamera del OnePlus 12. Il prossimo top di gamma del produttore cinese sfoggerà, difatti, una tripla fotocamera posteriore caratterizzata da: un sensore principale Sony IMX966 da 50MP con un’apertura di f/1.7, una lunghezza focale di 23mm e OIS. L’indiscrezione dice, inoltre, che la fotocamera secondaria sarà un obiettivo grandangolare da 48MP, con un’apertura di f/2.2 e una lunghezza focale di 14mm. Ad ogni modo, il post non dà conferma circa il sensore esatto. DCS ha anche aggiunto che la terza fotocamera sul OnePlus 12 sarà un teleobiettivo con zoom a periscopico da 64MP con sensore Omnivision OV64B. Tale fotocamera sarà dotata di OIS e di un’apertura di f/2.5 con lunghezza focale di 70mm. Davanti, dovrebbe esserci una fotocamera selfie da 32MP.

Infine, Digital Chat Station ha rivelato anche l’esistenza di una versione speciale bianca realizzata in vetro. Quanto alla data di lancio, il OnePlus 12 dovrebbe debuttare in Cina il prossimo mese di dicembre. Secondo i rapporti, il dispositivo raggiungerà rapidamente i mercati globali nel gennaio 2024. Per giunta, questo device potrebbe essere uno dei primi smartphone ammiraglia globali a presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3.

