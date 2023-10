Sconto piuttosto interessante su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22, smartphone Android che non è di ultimissima generazione, ma conta un su comparto tecnico ancora di alto livello. Senza dubbio è un dispositivo che può ancora attirare molti utenti, proprio per le sue caratteristiche ed il prezzo che risulta essere decisamente più conveniente. Approfondendo quanto proposto nella giornata odierna da Amazon, ecco che sul famoso sito di e-commerce è presente uno sconto non indifferente che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto da fare.

Opportunità improvvisa per Samsung Galaxy S22 su Amazon: dettagli sul nuovo prezzo in offerta

Dunque, bisogna andare oltre i soliti discorsi sugli aggiornamenti software trattati di recente. Parliamo infatti di un 38% di sconto applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro, ciò significa che quest’oggi questo Samsung Galaxy S22 potrà essere vostro alla cifra di 549 euro. Un bel risparmio rispetto al passato che riguarda principalmente il modello nero da 128GB di memoria interna. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case.

Se non avete la possibilità di spendere l’intera cifra in un’unica volta, ecco che Amazon vi viene incontro con il pagamento a rate grazie a Cofidis. La spesa totale sarà così dilazionata nel tempo e più utenti avranno modo di approcciarsi a questo tipo di acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display AMOLED 2X da 6,1 pollici protetto dal vetro Gorilla Glass Victus Plus e con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il comparto hardware vede la presenza del processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM. Da non trascurare l’aspetto fotografico di questo Samsung Galaxy S22 grazie alla tripla fotocamera posteriore da 50, 12 e 10 megapixel. Il sensore anteriore è da 10 megapixel. C’è però anche la possibilità di girare video in 8K. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh per una durata lunga nel tempo.

